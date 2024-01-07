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Giriş Tarihi: 7.1.2024 14:56 Son Güncelleme: 7.1.2024 15:07

Ambulans helikopter 6 aylık Büşra için havalandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Solunum rahatsızlığı bulunan 6 aylık bebek Ambulans Helikopter ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ABİDİN YEL
Ambulans helikopter 6 aylık Büşra için havalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum rahatsızlığı bulunan 6 aylık Büşra Güneş isimli bebek Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cizre'de solunum rahatsızlığı nedeni ile 3.Nolu ASM'ye kaldırılan 6 aylık Büşra Güneş, yapılan tedavisinin ardından tıbbi donanımlı bir yoğun bakımda tedavi edilmesine karar verilip sevk işlemleri yapıldı.

6 aylık Bebek ambulans ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Büşra Bebek, burada hazır bekletilen Ambulans Helikopter ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Ambulans helikopter 6 aylık Büşra için havalandı
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