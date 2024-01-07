Ambulans helikopter 6 aylık Büşra için havalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum rahatsızlığı bulunan 6 aylık Büşra Güneş isimli bebek Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cizre'de solunum rahatsızlığı nedeni ile 3.Nolu ASM'ye kaldırılan 6 aylık Büşra Güneş, yapılan tedavisinin ardından tıbbi donanımlı bir yoğun bakımda tedavi edilmesine karar verilip sevk işlemleri yapıldı.

6 aylık Bebek ambulans ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Büşra Bebek, burada hazır bekletilen Ambulans Helikopter ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.