Ambulansı sıkıştırıp sağlıkçılara küfretmişti... Şüpheli sürücü yakalandı

Bakırköy'de dün gece saatlerinde bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanstaki sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Ambulansa arkadan yaklaşan araç sürücüsü önce ambulansı sıkıştırdı, bununla da yetinmeyip ambulansın içindeki sağlıkçılara el hareketi yaparak küfretti.

AMBULANSI SIKIŞTIRAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli sürücüyü yapılan araştırmalar sonucu yakaladı. Şüpheli adam, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından gözaltına alındı.