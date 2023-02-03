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Giriş Tarihi: 3.2.2023 13:15

Ambulansı sıkıştırıp sağlıkçılara küfretmişti... Şüpheli sürücü yakalandı

İstanbul Bakırköy'de içinde hasta olan ambulansı aracıyla önce sıkıştırıp ardından da ambulanstaki sağlık çalışanlarına hakaretler yağdıran şüpheli sürücü yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli adam ‘Görevi yaptırmamak için direnme’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından gözaltına alındı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ambulansı sıkıştırıp sağlıkçılara küfretmişti... Şüpheli sürücü yakalandı

Bakırköy'de dün gece saatlerinde bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanstaki sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Ambulansa arkadan yaklaşan araç sürücüsü önce ambulansı sıkıştırdı, bununla da yetinmeyip ambulansın içindeki sağlıkçılara el hareketi yaparak küfretti.

AMBULANSI SIKIŞTIRAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli sürücüyü yapılan araştırmalar sonucu yakaladı. Şüpheli adam, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından gözaltına alındı.

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Ambulansı sıkıştırıp sağlıkçılara küfretmişti... Şüpheli sürücü yakalandı
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