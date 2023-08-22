Haberler Yaşam Haberleri Amcası ile aynı kaderi paylaştı... Aynı yerde öldüler
Giriş Tarihi: 22.8.2023 10:21

Amcası ile aynı kaderi paylaştı... Aynı yerde öldüler

Ankara’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen saman balyası yüklü kamyonetin sürücüsü Yunus Kahyaoğlu, yaşamını yitirdi. Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yaparak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Amcası ile aynı kaderi paylaştı... Aynı yerde öldüler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde saman yüklü kamyonet ile seyir halindeki Yunus Kahyaoğlu direksiyon kontrolünü kaybedince şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Kahyaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

AMCASI İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Kahyaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
ABD: Belarus’taki Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli
Son dakika: Fenerbahçe yeni transferleriyle Samsunspor'u yıktı! Süper Lig’de 2’de 2…
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...
Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
Fondaş Medya Tamer Karadağlı'yı hedef aldı: 'Toplu İstifa' yalanı deşifre oldu
İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'dan CHP'ye yerel seçim resti: 81 ilde kendi adayımızla gireceğiz
Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Enflasyonu gündemden çıkaracağız
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Amcası ile aynı kaderi paylaştı... Aynı yerde öldüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA