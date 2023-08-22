Amcası ile aynı kaderi paylaştı... Aynı yerde öldüler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde saman yüklü kamyonet ile seyir halindeki Yunus Kahyaoğlu direksiyon kontrolünü kaybedince şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Kahyaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

AMCASI İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Kahyaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.