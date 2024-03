Ameliyatla akciğer kanserinden kurtuldu

Nisan ayının ilk haftası ülkemizde kanser haftası olarak, bu hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor. Her geçen yıl da kanser, bilim insanların çalışmasıyla çaresiz bir hastalık olmaktan çıkıyor. Buna en iyi örnek de Binali Ülker'in hikayesi oldu. Yıllardır her gün bir paket sigara içen Binali Ülker, doktor olan oğlu ile fizyoterapist olan kızı babalarını defalarca sigara içmemesi konusunda uyarsa da o çocuklarını dinlemedi ve sigara içmeye devam etti. 2 ay önce umreye giden Binali Ülker umre dönüşünde öksürmeye başladı. Ülker, "Umreye gitmiştim orada yağmurda çok ıslandım. O topraklarda klima çok yaygın. Üşütünce grip oldum zannettim. Döndüğümde öksürük nedeniyle doktora gittim" dedi.Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Okur'a muayene olan Ülker'e tomografi çekildi. Prof. Dr. Okur, sağ akciğerin alt lobunda lezyon göründüğünü fark etti. Tekrarlayan enfeksiyonlar sebebiyle kitle iyi huylu görünse de en doğru seçeneğin kitlenin ameliyatla alınması gerektiğini belirtti. Ülker kanser çıkmayacağından o kadar emindi ki ameliyattan çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Prof. Dr. Erdal Okur, "Akciğerdeki kitleyi kapalı yöntemle aldıktan sonra hızla patolojiye gönderdik. Patolojiden gelen sonuca göre bu kitle kanserdi ve 2'inci evrede olduğu fark edildi. Ameliyat kanser cerrahisine dönmüştü. Hem sağ akciğerin alt lobunu hem de etrafındaki lenf bezlerini temizledik. Eğer birkaç ay gecikmiş olsaydı büyük ihtimalle metastaz yapacaktı" diye konuştu.Son 25 yıldır akciğer ameliyatlarının yüzde 90'ının VATS adı verilen kapalı yöntemle yapıldığını belirten Prof. Dr. Erdal Okur, "Ameliyatı 3 santimlik kesiden gerçekleştirdik. Hastamız ameliyattan 3 gün sonra taburcu edildi ve şu an gayet iyi durumda. Yalnızca kemoterapi süreci devam ediyor" dedi.Akciğer kanserinin erken evrede yakalanmasının büyük bir şans olduğunu söyleyen Ülker, "Birkaç ay gecikse daha ağır bir süreç yaşayabilirmişim. Ameliyatla kurtuldum. Ameliyat çok küçük bir yerden yapıldı. 2 ay oldu. Yürüyorum, koşuyorum" dedi.Yaşadıklarından sonra sigarayla arkadaşlığını yeniden değerlendiren Ülker, "Şimdi çevremde içenler var, kendimi örnek gösteriyorum. 'Sakın sigara içmeyin' diyorum" diye konuştu.