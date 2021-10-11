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Giriş Tarihi: 11.10.2021 19:04

Amerikalılar ebru sanatına hayran kaldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Amerikalılar ebru sanatına hayran kaldı

Gözde turizm merkezi Muğla’da, Amerikalı turistler ebru sanatıyla tanıştı. İlk kez ebru yapan turistler, ülkesinde yaygınlaştırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Turizm cenneti Muğla'da, Amerikalı turistler, ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay eşliğinde ilk kez ebru sanatıyla tanıştı. Amerikalı turistler, geleneksel ebru sanatının tarihi kullanılan malzemeleri ve yapım aşamalarını bilgi alarak hayatlarında ilk kez ebru yaptı.


Kafilenin içerisinde yer alan Amerikalı Dan John, ülkesinde yıllardır ebru sanatıyla uğraştıklarını ve ebru sanatı ülkelerinde yaymaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bizler ülkemizde ebru sanatını yaymak ve geliştirmek için yıllardır çalışıyoruz. Bu sanatın yaşatılması ve yaygınlaştırılması için çalışanları kutluyorum." dedi.


Menteşe gezisi sırasında tarihi yapıların korunduğunu gördüklerini belirten Dan John, "Menteşe gezimiz sırasında yorgancı, ayakkabıcı, helvacı, demirci gibi eski ustalık mesleklerinin bu bölgede halen yaşatıldığını gördük. Bu çok önemli." dedi.

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Amerikalılar ebru sanatına hayran kaldı
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