Anadolu Ateşi’ne izinsiz kazı davası

Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 2008'e kadar sahneye çıkan, Genel Sanat Yönetmenliği'ni Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerini durdurdu. Ardından antik tiyatro yakınında, Hüseyin Avni Aykol'a ait alanı kiralayan topluluk, buraya 1260 metrekarelik ve 5 bin kişilik Aspendos Arena'yı kurdu. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 2017'de geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin yıkımına karar verdi. Bunun üzerine arazi sahibi Aykol, tahliye davası açtı.Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, arazinin tahliyesine karar verirken, Serik Belediyesi'nin kaçak yapılarla ilgili hem yıkım hem idari para cezası, üst mahkeme kararlarıyla kesinleşti. Son olarak, geçen nisanda, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi, tahliye kararına itirazı da reddetti. Tahliye kararının kesinleşmesinin ardından, arazi sahibi Aykol, kiracı firma Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri şirketi hakkında, "İmar kirliliğine neden olmak", "İzinsiz kazı ve sondaj" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.Bu başvuru üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Serik Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; şirket ve yetkilisi Mustafa Erdoğan'ın, 3'üncü derecede arkeolojik sit alanındaki arazide sahne olarak kullanılmak üzere demir profilden direkler dikmek, çatı oluşturmak, iki tarafı ve üzeri kapalı 1260 metrekare bina yapmak suretiyle "imar kirliliğine neden olma" suçunun işlendiğine işaret edildi. İddianamede ayrıca, "izinsiz kazı ve sondaj", "kaçak yapı yapma" suçlarını işlediği yönünde bilirkişi raporu da yer aldı. İfadesinde suçlamaları reddeden Mustafa Erdoğan hakkında, Serik Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Eylül'de ilk duruşması yapılacak davada, 2 ayrı suçtan, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.