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Giriş Tarihi: 17.2.2024 18:23 Son Güncelleme: 17.2.2024 18:25

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ENES GÜNEŞ
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden İsmet Kaçış yönetimindeki cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Ali Çırcır yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Ali Çırcır, Duygu Çelik, Miha Çelik isimli bebek ile Feride Çırcır itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Çırcır ile Feride Çırcır ve kızları Duygu Çeliğin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Cip sürücüsü İsmet Kaçış ile otomobilde bulunan Duygu Çeliğin kız Miha Çelik ise sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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