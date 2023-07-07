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Giriş Tarihi: 7.7.2023 01:39

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu oluşan kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

AA
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki 16 LSR 47 plakalı tır ile F.Ü. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada biri ağır 18 kişi yaralandı.

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, sürücüleri Yeniçağa Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralandı
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