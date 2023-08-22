Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 22.8.2023 01:48 Son Güncelleme: 22.8.2023 01:52

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AA
Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisinde, Mustafa Öcal'ın kullandığı 59 AEK 477 plakalı cip, Ramazan Özdemir idaresindeki 78 BK 350, Ali Beriç yönetimindeki 06 ABN 634 ve Hasan Muslu'nun kullandığı 41 ALH 129 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4 sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emine Öcal ile Hasan Özdemir yaralandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin otoyolun güvenliğini sağlamasının ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 12 ölü, 19 yaralı
Son dakika: Olası İstanbul depremi! Başkan Erdoğan hazırlıkları duyurdu: Yeni telsiz sistemi kuruldu
Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem: Aydın ve İzmir’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
Hastalığımı sakladım, çünkü hayallerim vardı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Erdoğan ile Orban’ın arasından su sızmıyor
Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek
Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı: Suriyeli olduğunu düşündüm...
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA