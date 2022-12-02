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Giriş Tarihi: 2.12.2022 00:00

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında, tırın refüje çarpması sonucu otoyolun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat aksadı.

AA
Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı

Seyfi Akbaş idaresindeki tır, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde arıza yaptı. Sürücünün kontrol amacıyla araçtan inmesinin ardından tır, geri giderek refüje çarptı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapandı. Bir süre emniyet şeridinden sağlanan ulaşım, tırı kurtarma çalışmasının başlatılmasıyla durduruldu. Güzergahı kullanan araçlar, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yeniden sağlandı.

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı
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