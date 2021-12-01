Anadolu’da binbir sofra binbir hatıra: Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve kentin gönül elçisi Mehmet Emin Güzbey'in misafirperverliği ile bir grup yemek yazarı ve şef kentte muhteşem bir lezzet deneyimi yaşadı. 3 bin yıl öncesine uzanan bir tarih, saymakla bitmeyen çeşit çeşit Anadolu lezzeti ve derin bir kültür mirasıdır Afyonkarahisar. 2019 yılında gastronomi alanında UNESCO 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan bu güzel şehirde yemek kültürümüz geçmişten bugüne sürekliliğini korumaya devam ediyor.

Seyahatin ilk akşam yemeğinde Afyonkarahisar Gastronomi Konağı sofrasında keşkek, çullama, Emirdağ güveci, vişne hoşafı, kaymaklı ekmek kadayıfı ve daha birçok leziz tat seremonisiyle birlikte konuklara ikram edildi. Gastronomi konağının başarılı şefleri Afyonkarahisar'ın geleneksel lezzetlerini ve pişirme usullerini anlattı. Manda sütünden kesilen kaymağın tadı, bölgenin coğrafi işaretli ürünü olan vişneyle hazırlanmış şerbet, yörenin en ünlü yemeği Şuhut keşkeği gecenin favori tatlarıydı.

Afyon gezisinin ikinci gününde Ayazini Köyü'nde yer alan Ayazhan'da sucuk ve kaymağın başrolde olduğu bir kahvaltı ikram edildi. Kentin haşhaş ile hazırlanmış hamur işleri ve yöresel lezzetleri ünlü yemek yazarları ve şeflerinin favori tatları oldu. Sonrasında Frigya Kralı Midas'ın yaşadığı topraklarda rehber eşliğinde keyifli bir geziye çıkıldı. Frigyalılar 3 bin yıl önce bu vadide kayalara evler, mezarlar, kiliseler ve hatta tarihteki ilk apartman sistemini kurmuşlar. Büyüleyici atmosfere sahip olan bu bölgede kentin kültür turizmine katkı sağlayacak birçok tesis inşa ediliyor.

Bir sonraki rota ise şehrin köklü işletmelerinden biri sayılan İkbal Lokantası oldu. Afyonkarahisar çarşısının içinde yer alan lokantada kentin yerel mutfağından başarılı örnekler sunuldu. 7 coğrafi işarete sahip ürünü, zengin yemek kültürüyle Afyonkarahisar, gelecekte ülke gastronomisine katkı sayılacak birçok başarılı çalışmalar yapmaya hazırlanıyor.