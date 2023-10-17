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Giriş Tarihi: 18.10.2023

Anadolu’nun benzersiz güzelliği Washington’da

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Anadolu’nun benzersiz güzelliği Washington’da
Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Anadolu'nun dört bir yanında çektiği eşsiz fotoğrafları, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Geleneksel Türk Festivali'nde ziyaretçilerin beğenisine sundu. Washington'da önceki gün düzenlenen Geleneksel Türk Festivali, bu yıl da büyük ilgi gördü. Washington Türk- Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Türk Festivali, bu yıl ABD Kongre Binası önündeki Pennsylvania Caddesi'nde ziyaretçilerini ağırladı.



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da eşi İnci Mercan ile birlikte festivale gelerek stantları gezdi, katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Türk kültürünün ve mutfağının seçkin örneklerinin tanıtıldığı festivalde, folklor ekibi de gösteri yaptı. Festivalin en dikkat çekici noktalarından biri de fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in "Gizem Dolu Anadolu" sergisi oldu. Türkiye'nin dört bir yanında çektiği tarihe not düşen fotoğraf karelerini sergileyen Resul Çelik, ABD'li ve Türk ziyaretçileriyle yakından ilgilendi. Sergideki fotoğrafların büyük ilgi gördüğünü kaydeden Resul Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünde, 29 Ekim'de ABD Kongre Binası'nda da bir sergi açacağını söyledi.

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Anadolu’nun benzersiz güzelliği Washington’da
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