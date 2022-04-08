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Giriş Tarihi: 8.4.2022 11:31 Son Güncelleme: 8.4.2022 11:44

Anahtarla kapısını açtıkları fırından 100 bin lira çaldılar

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Anahtarla kapısını açtıkları fırından 100 bin lira çaldılar

İzmir’de anahtarla fırına gelen 2 şüpheli kapıyı açtıktan sonra içinde 100 bin lira bulunan çelik kasayı çaldı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen şüpheliler kayıplara karıştı. Şüphelilerin anahtarla kapıyı açıp girmesi nedeniyle eski çalışan olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, 4 Nisan'da iftar saatinde Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'ndeki fırında yaşandı. İftar saati kapalı olan fırına gelen şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise anahtarla kapıyı açıp içeri girdi.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen şüpheliler içinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne getirdi. Soğukkanlı şüpheliler kasanın üzerini çarşafla kapatıp yanlarında getirdikleri çekçeke koyarak bölgeden uzaklaştı. İftarını yaptıktan sonra fırına gelen iş yeri sahibi, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Polis ekipleri, iş yerine anahtarla giren şüphelinin daha önce iş yerinde çalışmış olabileceği üzerinde duruluyor.

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Anahtarla kapısını açtıkları fırından 100 bin lira çaldılar
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