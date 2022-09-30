Anamur Kamp Alanları, En İyi Denize Sıfır Anamur Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Anamur Kamp alanları kampçıların en çok tercih ettiği alanlardandır. Bunun başlıca sebebi Anamur'un doğal güzelliği, temiz denizi ve yemyeşil alanları. Peki ya en iyi denize sıfır Anamur çadır kamp yerleri nerede? Anamur gibi tatil bölgesinde bulunan beldelerde genellikle çok fazla kamp ve tatil yeri alternatifi vardır ve bu da ziyaretçilerin kafasını karıştırabilir. Bu nedenle içeriğimizde Anamur'da çadır kurulacak yerler hakkında bilgi verirken işletmelerin hizmetleri üzerinde durmayı da ihmal etmedik.

Anamur Kamp Alanları

Anamur Kamp alanları pek çok alternatife sahiptir. Burada hiç kamp yapmamış kişiler de kampçılığı tecrübe etmek için kendilerine uygun mekanlar bulabilecekken, kamp sevdalısı tecrübeli kişiler de kendilerine uygun kamp yerleri bulabilirler. En iyi denize sıfır Anamur çadır kamp yerlerini daha detaylı bir şekilde ziyaretçilerin araştırabilmesi için içerikte Anamur'da çadır kurulacak yerleri detaylı bir şekilde aktarmayı ihmal etmedik.

Mersin Anamur'da Kamp Yerleri

Anamur çadır kamp alanlarını liste şeklinde sizlerle paylaştık.

Dikilitaş Tabiat Parkı

Dikilitaş tabiat parkı Anamur ilçe merkezine 9 km uzaklıkta bulunmakta olup D400 karayolu üzerindedir. 33,5 hektarlık büyük bir alana yayılmış olan park, denize girmek ve doğa içerisinde yürüyüş yapmak için son derece ideal bir tercih. Ziyaretçiler burada temel ihtiyaçlarını karşılayıp belirli bir ücret karşılığında burada konaklayabilir. Özellikle kamp tecrübesi olmayan yeni kampçılar için ihtiyaçlarını karşılayabilecek tesisleri bulunan Dikilitaş Tabiat parkı hem denize yakın olması hem de kızılçam ağaçlarıyla doğa ile iç içe bir görüntü sunması dolayısıyla tercih edilebilir.

Abanoz Yaylası

Dere yatağına oldukça yakın bir konumda bulunan Abanoz yaylası, ziyaretçilerin harika b

İki tepe arasında dere yatağına yakın kurulmuş Abanoz yaylası, ziyaretçilerin buranın doğa ve havasının tadını çıkartırken aynı zamanda temel ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri bir yer. Kışın 250 nüfusa sahip olan ıssız bir yerken yazın bu nüfus 10.000'e kadar çıkabiliyor.

Camping Paradise

Son derece yoğun miktarda ağaçlıklarla dolu, doğa ile iç içe bir alanda yerleşmiş olan Camping Paradise, tarihi Mamure Kalesi'nin hemen yanında yer alır. 300 metrelik bir plajı da bulunan kamp alanının bulunduğu tesiste 16 kadar bungalow ev mevcuttur ve 80 tane de karavan ile çadır alanı bulunur. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tesiste, ziyaretçilerin devamlı olarak hizmet alabilecekleri bir de restoran bulunmaktadır.

Pullu Tabiat Parkı

Pullu tabiat parkı hem çadır hem de karavan ile konaklamak mümkün olduğundan dolayı burası ekipmanı bulunan kampçılar tarafından sık sık tercih edilir. Anamur'a 8 km uzaklıkta bulunan pullu tabiat parkının civarı hem yürüyüş yapmak için hem de denize girmek için müsaittir. Bulunduğu bölgede Akdeniz foku da görüntülenebildiğinden dolayı bu parkı ziyaret edenler eğer şanslıysa bu tür sıra dışı bir görüntüye de tanıklık edebilirler. Pullu tabiat parkında ziyaretçilerin alışveriş yapabileceği bir de büfe bulunmaktadır.

Akpınar Yaylası

Akpınar yaylası, tesisleşme olarak pek bir şey sunmuyor. Üç mahalleden oluşan ve kırsal bir yapıya sahip olan Akpınar yaylası yaz mevsimlerinde ortalama olarak bin kişi kadar ziyaretçi ağırlıyor. Burada yaşayan yerli halk geçimini tarımdan ve hayvancılıktan sağlamaktadır.

Dragon Camping

Kaliptos ağaçları ile çevrili bir alanda bulunan Dragon Camping, kumsal ile tamamen iç içe bir konumdadır. Burası hem Mamura Kalesi'ne yakın olması nedeniyle hem de karavan ve çadır konaklamaları için imkân sunması nedeniyle sık sık tercih edilir. Burada bulunan tesisleşme ziyaretçilerin mutfak ile temizlik ihtiyaçlarını karşılamasını mümkün kılar.

Kaş Yaylası

Kaş Yaylası, 1500 rakıma sahiptir ve Anamur ilçesinin kuzeyinde bulunmaktadır. Ardıç ve ladin ormanlarının tamamen hâkim olduğu Kaş yaylasında ziyaretçiler bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Burada aynı zamanda bir hotel de müşterilerini ağırlamaktadır.