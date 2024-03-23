Anamur’dan Gazze’ye büyük destek

Toplanan yardımlar, Adana'da bir un fabrikasının önünde düzenlenen törenle Gazze'ye gönderilmek üzere Türk Kızılay'ı aracılığı ile yardım bekleyen binlerce mazlum Filistin'li kardeşlere dualarla uğurlandı.

İşgalci İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla yardım kampanyası düzenlediklerini ifade eden İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Müslümanlar için Kudüs'ün vazgeçilemeyecek bir öneme sahip olduğunu, dünyadaki en ağır katliamların Gazze'de yapıldığını söyledi.

Müftü Fidan, "Biz de Anamur Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak elimizden gelen her şeyi yaparak Kudüs ve Filistin'li kardeşlerimiz için bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla var gücümüz ile çalışıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Desteğinden dolayı Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'e, Müftülük çalışanlarımıza, Türkiye Diyanet Vakfı Anamur Şubesi çalışanlarımıza, Kur'an kursu hocalarımızdan, imam ve müezzinlerimize, tüm görevlilerimize ve Anamur ve Bozyazı'lı tüm hayırsever kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.