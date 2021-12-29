Anayasa Mahkemesi’nden yoldaki çukura hak ihlal kararı

Yüksek Mahkeme, söz konusu olayda idarenin hizmet kusuru tespit edilmeden tazminat talebinin reddedilmesinin kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkını ihlal ettiğini belirterek söz konusu ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.



30 Haziran 2015'te seyir halindeki bir otomobil, 140 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre derinliğinde yolda bulunan çukura girmesi sonucu savruldu ve takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta bulunan bir çocuk yaralandı. Kaza tespit tutanağında, yolun bakım ve onarımından sorumlu idarenin birinci derece kusurlu olduğu, aracı kullanan vatandaşın kusuru olmadığına yer verildi.



MAHKEME TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ



Bala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi ve bunun üzerine kazada yaralanan çocuğun ailesi Ankara 1. İdare Mahkemesinde idare aleyhinde tam yargı davası açtı. İdare, kazanın gerçekleştiği yerin yakınında maden ocaklarının bulunduğunu, dolayısıyla ağır tonajlı araçların bu yolu sıklıkla kullandığını, yoldaki hasarın kısa sürede onarılmasının mümkün olmadığını bildirdi. Mahkeme, maddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat talebinin ise kısmen kabulüne karar verdi.



Mahkemenin kararı istinafa taşındı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi mahkemenin maddi tazminata ilişkin kararını onadı, manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne ilişkin kararını ise kaldırdı. Kararda, kaza sırasında 5 kişilik araçta 9 kişinin bulunduğu, çocuklar için gerekli emniyet tedbirlerine uyulup uyulmadığının belirlenemediği ve aracın fenni muayene tarihinin geçtiği ifade edildi.



AİLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU



Söz konusu karar sonrası kazada yaralanan çocuğun ailesi ile sürücü, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvurucular, idarenin hizmet kusurundan kaynaklanan zararların tazmin edilmemesi nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.



YÜKSEK MAHKEME HAK İHLALİ KARAR VERDİ



Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, "İdarenin kazanın yaşandığı yerde bulunan çukuru zamanında onarmadığı veya gerekli emniyet tedbirlerini almadığı, kaza nedeniyle maddi zarara uğradıkları iddiaları yönünden mahkeme kararlarında konuyla ilgili ve yeterli bir gerekçe ortaya konulmamıştır. Başvurucuların belirttiği iddia ve şikayetler, yargılamanın sonucuna doğrudan etki edebilecek mahiyettedir. Yargısal makamlarca bu değerlendirmenin yapılmaması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkı bakımından kamu makamlarının pozitif yükümlülüklerini yerine getirmedikleri kanaatine varılmıştır." Değerlendirmesinde bulundu.



Anayasa Mahkemesi, bu gerekçelerle kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının ihlal edildiğine, söz konusu ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.