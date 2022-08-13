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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Anizet Müslüman oldu

Anizet Müslüman oldu
BELÇİKA'DA yaşayan 21 yaşındaki Anizet Heloise'nin hayatı gittiği üniversitede okul arkadaşı Kibriya Palıt ile tanışmasının ardından değişti. Palıt'tan İslam dinini ve Müslümanlığı öğrenen Anizet adeta dünyasının aydınlanması ile İslam'a geçmeye karar verdi. Kibriya Palıt ailesi ile yaz tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine Anizet'i de getirdi. Yaklaşık 10 gün burada kalan Anizet kararını vererek Müslümanlığa geçmek istediğini arkadaşı Palıt'a söyledi. Bunun üzerine Palıt, Anizet ile birlikte Emirdağ İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müftü Vekili Mehmet Aydınalp nezaretinde Kelime-i Şehadet getiren Anizet Müslüman oldu. Gözyaşlarını tutamayan Anizet, İslam dinini seçmesinin nedenini ise İslam'ın mantıklı bir din olması, sorularına cevap bulması ve huzur duyması olarak ifade etti. Müslüman olduktan sonra Leyla ismini alan Anizet'e, Aydınalp tarafından ihtida belgesi verilerek Kur'an-ı Kerim hediye edildi. İHA

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Anizet Müslüman oldu
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