Anka, TIR dorsesinde 105 kilo eroin buldu

MERSİN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonel çalışmada, kömür yüklü bir TIR ile İran'dan gelip Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. TIR'ı takibe alan ekipler, Akdeniz ilçesi Hal Kavşağı mevkiinde durdurdu. Zehir tacirleri, TIR dorsesinin demir bölmelerinin iç kısımlarında kızaklı zula tekniği kullansalar da hassas burunlu narkotik köpeği Anka, uyuşturucu maddenin yerini tespit etti. Tespit edilen uyuşturucu madde saklanıldığı yerden demir bölme kırılarak çıkarıldı. Yapılan aramalarda zuladan ilk etapta 183 paket 96 kilogram eroin bulundu. Anka ve x-ray cihazlarıyla daha detaylı yapılan aramalarda, toplamda 200 takoz paket halinde 105 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonda TIR sürücüsü O.H. gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından operasyonla ilgili bilgi verdi.