Ankara belediyeleri deprem seferberliğini sürdürüyor

Asrın felaketinin ardından büyük duyarlılıkla hareket ederek tüm olanakları ile Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde çalışmalarını sürdürüyor.

KAHRAMANKAZAN'DAN EVİM EVİNDİR İÇİN DEV YARDIM

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı #EvimEvindir çağrısı vatandaşların destekleri ile büyüyerek devam ediyor. Tek yürek olan Kahramankazanlılar, evlerini afet bölgesinden gelen depremzedelere açıyor. Eski dönem Ankara Milletvekili ve sanayici iş adamı Hamdi Eriş, #EvimEvindir çağrısı kapsamında depremzedeler için kiralanan dairelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 Milyon TL yardımda bulundu.

SİNCAN BELEDİYESİ EKİPLERİ HASAR TESPİTİ İÇİN GAZİANTEP'TE

Sincan Belediyesi depremin ilk gününden itibaren hem insan gücü hem iş makinaları hem de yardımlarla bölgede canla başla yaraları sarmaya çalışıyor. Bütün bunların yanında deprem bölgesine teknik destek de sağlayan Sincan Belediyesi, mimar ve mühendislerden oluşan ekiplerle sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Binalarda taşıyıcı sistemlere, yığma yapılarda ise duvarlara bakan ekipler, binaların az hasarlı, çok hasarlı ya da oturulamaz olup olmadığını tespit ediyor.

ÇUBUK 5000 KİŞİYE YUVA OLDU

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören yaklaşık 5 bin kişi Ankara'nın Çubuk ilçesinde misafir ediliyor. Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesi öncülüğünde ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturulan 'Çubuk Yardım Eli Platformu' tarafından hem deprem bölgesine gönderilmek üzere hem de ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kampanyalar düzenleniyor.

Çubuk Belediyesi'nin ÇubukBazarı altındaki 10 iş yeri boşaltılarak her bir ayrı ayrı mağaza haline getirilerek kurulan 'Esenlik Hayır Çarşısı'nda oluşturulan kayıt bürosunda ilçeye gelişlerinde aynı yerde oluşturulan Kaymakamlık Açık Kapı birimince kayıtları tutulan depremzedelerin, giysi, hijyen malzemesi, ev eşyası ile kişisel bakım ürünleri gibi her türlü ihtiyaçları da karşılanıyor. Türk Kızılay'ı Çubuk Şubesi tarafından kurulan aşevinde de depremzedelere 2 öğün sıcak yemek veriliyor.

KARİYER OFİSİ İŞ ARAYAN DEPREMZEDELERE ÖNCELİK TANIYOR

Keçiören Belediyesi, deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen ve iş arayan depremzede vatandaşlara talep etmeleri durumunda istihdam platformu Kariyer Ofisi üzerinden öncelik ve kolaylık tanıyor. Kariyer Ofisi bölümünden online olarak iş başvurusu yapan vatandaşlar sol menüde yer alan özel durum sekmesinden ''depremzede'' seçeneğini işaretleyerek iş ilanlarına öncelikli başvuru yapabilecek.

Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen otobüsler bölgede çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, asker, jandarma ve polislerin vardiya değişimleri sırasında onların görev noktalarına ulaştırılması için onlarca sefer düzenliyor. Öte yandan bu otobüslerle deprem bölgesinden farklı illere gitmek isteyen afetzede vatandaşlar şehirlerarası ulaşımın sağlandığı noktalara götürülüyor.

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ'NDEN EVLERE SICAK SERVİS

Afet bölgesinden Şereflikoçhisar'a gelen yaklaşık 800 depremzede vatandaşın başta barınma, yemek ve giyim ihtiyaçlarını karşılayan Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı, ilçede ikamet etmeye başlayan depremzede vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

AKYURT DEPREMZEDELER İÇİN BİRLİK OLDU

Afetin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne kadar TIR, kamyon ve hafif ticari olmak üzere toplam 52 araç dolusu yardım malzemesi depremzedelere ulaştı.

37 belediye personeli arama kurtarma, yardım dağıtımı ve yemek dağıtımı çalışmalarına katıldı. Hafriyat kamyonu, ekskavatör ve kepçelerden oluşan 9 iş makinesini bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Kahramanmaraş'ta sahra çadırı kuran Akyurt Belediyesi, her gün 3 bin kişiye sıcak çorba ve yemek ikramı yapıyor. Afetzedelerin misafir edilebilmesi için yurtlar ve resmi kurumların misafirhanelerinin yanı sıra mahallelerde bulunan konaklar da misafirhaneye çevrildi.

Çeşitli ulaşım araçlarıyla afetzede vatandaşları bulundukları yerden alarak Ankara'da AŞTİ ve Ankara Tren Garı'na taşınıyor.

GÜNLÜK 20 BİN KİŞİYE SICAK ÇORBA

Deprem bölgesinde bulunan iki mobil mutfak tırı ile günlük 20 bin kişiye sıcak çorba ikramı yapıyor. Buna ek olarak sandviç, Beypazarı kurusu, bazlama, hazır süt ve meyve suyu gibi hazır tüketim ürünlerini de afet bölgesindeki vatandaşlara dağıtımı yapılıyor. Öte yandan Beypazarı'nda bulunan depremzedelerin kömür ve yakacak ihtiyaçlarını karşılayan Beypazarı Belediyesi, depremzede ailelerin bir kısmını termal otele yerleştirdi.