Ankara Çankaya’da ters yön faciası: 1 ölü 2 yaralı!

Feci kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden ilerleyen 42 Y 2538 plakalı otomobil, tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.