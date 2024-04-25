Ankara emniyetinden kaçakçılara darbe

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

DEPOLARA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ekiplerinin, Ankara genelinde yürüttükleri çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 1 milyon 650 bin adet boş makaron, 480 bin adet doldurulmuş makaron, 9 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet elektronik sigara, 50 kg sahte bandrollü kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör yanında 5 bin 875 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ve oyuncak ile 4 bin 40 adet cinsel içerikli macun ele geçirildi.

6 GÖZALTI

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.