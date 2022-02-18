Ankara Kalesi’nde büyük tehlike!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu ve Tarihi Ankara Kalesi'nin surlarının bir an önce restore edilerek sağlamlaştırılması gerektiğini söyledi.

Murat Ilıkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ederek, "Bir an evvel konservasyon ve restorasyon çalışmalarının başlaması gerekiyor." dedi.

Ilıkan, Ankara Kalesi'nin Başkent'in simge yapılarından biri olduğunu ve tarihinin binlerce yıla dayandığını ifade ederek, "Ankara Kalesi'nin duvarlarında çok önemli bir çatlak var ve uzun süredir de bu şekilde duruyor. Biz MHP grubu olarak ABB meclisinde bir önerge de verdik. Bir an evvel ilgili bütün kurumlarla iletişime geçilerek konservasyon ve restorasyon çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bugüne kadar nasıl geldiyse, bundan sonraki nesillere de elimizdeki bu değerli kültür mirasımız da aktarmamız lazım" diye konuştu.