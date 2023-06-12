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Giriş Tarihi: 12.6.2023 06:23

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "adalet teşkilatı" yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "adalet teşkilatı" yapılanması soruşturması kapsamında 6'sı görevde, 20'si özel sektör çalışanı ve biri de istifa eden olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda, Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, örgüt üyelerini kamu kurumlarına yerleştirdikleri tespit edildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonların 3'üncü dalgasında şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
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