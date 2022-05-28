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Giriş Tarihi: 28.5.2022 14:00

Ankara metrosunda iğrenç olay! Mini etekli kızı çeken adama savcıdan ders gibi gerekçe

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara metrosunda iğrenç olay! Mini etekli kızı çeken adama savcıdan ders gibi gerekçe

Ankara'da metroda 53 yaşındaki Adnan B., gizlice 19 yaşındaki Irmak Sedef T.'nin fotoğraflarını çekti. Çevredekilerin uyarısı üzerine Adnan B.'nin peşinden giderek telefonuna bakmak isteyen genç kadın adamın cep telefonunda metroda çekilmiş çok sayıda fotoğrafını gördü. Irmak Sedef T.'nin şikayetinin ardından, Adnan B.'nin ifadesini alan cumhuriyet savcısı, özel hayatın gizliliğinin toplum içerisinde yaşayan insanların medeni ve özgür bir şekilde hayatını devam ettirebilmeleri için insanlara sunulmuş bir hak olduğunu belirterek tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme zanlıya ev hapsi verdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 19 yaşındaki Irmak Sedef T.'nin üzerinde mini etek olduğunu gören 53 yaşındaki Adnan B., cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden 2 yolcu Mesa Metro durağında inen Irmak Sedef T.'nin yanına giderek uyardı. Metro durağında Adnan B.'nin yanına giderek cep telefonuna bakmak isteyen Irmak Sedef T., adamın galerisinde kendisine ait çok sayıda fotoğraf olduğunu gördü. Genç kadın güvenliklerden yardım isteyerek şikayetçi oldu.

'BİR ANLIK BOŞLUĞUMA GELDİ' DEDİ

Gözaltına alınan Adnan B. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Adnan B., bir anlık boşluğuna gelip Irmak Sedef T.'nin fotoğraflarını çektiğini kabul etti. Savcı, ders niteliğinde gerekçe ile Adnan B.'yi 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

SAVCI MEDENİYET DERSİ VERDİ

Cumhuriyet savcısı, tutuklama talebi gerekçesinde, özel hayatın gizliliği hakkının toplum içerisinde yaşayan insanların saygın, onurlu, medeni ve özgür bir şekilde hayatını devam ettirebilmeleri için insanlara sunulmuş bir hak olduğunu belirterek, "Bu hak anayasal düzeyde de korunan bir haktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 20. Maddesinde de "Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz" şeklinde düzenlenmiştir. Özel hayatın gizliliği ihlali suçu ile bir kimsenin başka birisinin özel hayatına müdahale girişimlerinde kişinin korunması amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ DİNLEME VE İZLEMEYLE DE İHLAL EDİLİR

Özel hayatın gizliliğinin ihlalinin herhangi bir alet kullanılmadan çıplak gözle veya kulak yoluyla doğrudan doğruya yapılan dinleme ve izlemeyi de kapsadığını kaydederek gerekçesinde şunları aktardı:

Yargıtay bir kararında "Özel hayat kavramı, kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı kapalı kapılar ardında dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içerir. Bir olay ya da bilginin özel hayat kavramı kapsamına girip girmediği belirlenirken kişinin toplum içindeki konumu, mesleği, görevi kamuoyu tarafından tanınıp tanınmadığı, dışa yansıyan davranışları, rıza ve öngörüleri, sosyal ilişkileri, içinde bulunan fiziki çevrenin özellikleri, müdahalenin derecesi gibi ölçütler göz önüne alınmalıdır" şeklinde tanımlamıştır. Özel hayatın ihlali daha çok fiilin yapılmasıyla meydana gelen sonuçtur, fiil ise izleme, dinleme, bakma, haberdar olma, kayda alma vb. biçimlerde ortaya çıkmaktadır. TCK 134/1 maddesinde düzenlenen kişinin özel hayatının ihlali eylemi herhangi bir alet kullanılmadan çıplak gözle veya kulak yoluyla doğrudan doğruya yapılan dinlemeyi, izlemeyi ve buna benzer eylemleri kapsar. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Adnan B.'ye ev hapsi verildi.

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Ankara metrosunda iğrenç olay! Mini etekli kızı çeken adama savcıdan ders gibi gerekçe
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