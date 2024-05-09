Ankara polisinin dikkati 1120 tarihi eseri yakalanmasını sağladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul- Ankara otoyolu üzerinde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Ekiplerin aracın kasa kısmında yaptığı incelemede tarihi eser olabileceğini değerlendirilen objelerin çıkması üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi geçildi.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube öMüdürlüğü ekipleri, olay yerinde 3 şüpheliyi gözaltına alırken tarihi eser dolu kamyoneti emniyetin otoparkına çektirerek güvenliğini sağladı.

OSMANLI VE FRANSIZ DÖNEMLERİNE AİT OBJELER

Kaçakçılık ekipleri, 17 adet Fransız kültürü 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen sevres şömine saatleri ve köstekli saatler, 6 adet Avrupa kültür ve sanatını yansıtan gold renkli muhtelif kabartma figürleri bulunan çerçeveye sahip yağlı boya ve kanvas tablolar, Osmanlı dönemi 18.-19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 5 adet gümüş, bronz bel kemerleri, 1 adet gelin baslığı, 3 adet gümüş kınılı kama, 1 adet hançer, 3 adet Osmanlı dönemi 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen piştov ve barut hazneli silah olduğunu tespit etti.

18.-19.YÜZYILA AİT ESERLER

Objelerin arasında ayrıca; Osmanlı dönemi 18-19. yüzyıl esintilerini taşıyan figürlere sahip 6 adet kilim ve ortu tekstil ürünleri, Osmanlı dönemi 18-19. yüzyila ait 1 adet üstü işlemeli bakir vazo, Avrupa kültür ve sanatini yansitan 19. yüzyila ait oldugu degerlendirilen 1 adet üstü işlemeli bakır vazo, 5 adet Fransız Boulle kutulu likör takımı (3. Napolyon Dönemi, 1852-1870) 3 adet Osmanlı Devletinin son dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sedef işlemeli çeşitli ebatlarda sandık, 1 adet 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Napolyon sitili tornalanmış tahta ve kemik elemanlarından oluşan sikrik, 4 adet Fransız ve Avrupa kültürünü yansıtan çeşitli ebatlarda ahsap gümüşlük ve köşe vitrini, 1 adet 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bronz alsamlı duvar tipi sekreter masası, 4 adet 19. yüzyıl Fransız yapımı okuma ve opera gözlüğü, günlük yaşamda kullanılan Fransız Kültür ve Sanatı esintilerini taşıyan muhtelif porselen ve gümüs formda fincan takımları, sürahiler, çatal-bıçak takımı, süs esyalar, vazolar, samdanlar ve tepsiler olmak üzere bin 120 adet tarihi eser olduğu obje ele geçirildi.

ESERLERİN DEĞER 50 MİLYON LİRA

Ele geçen objelerin ortalama piyasa değerinin 50 milyon Türk lirası olduğu değerlendiriliyor. Suç unsurlarının nitelik ve değer tespitinin Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.