Ankara’da 2 kişiyi gasp eden 10 zanlı yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Yeşilevler Mahallesinde akşam saat 22.00 saatlerinde yürüyen İ.K. ve S.K. isimli kişilerin önüne kesen grup, önce darp etti ardından cep telefonu ve 7 bin Türk lirasını alarak gasp ederek kaçtı.

ZANLILARIN KİMLİKLER, TESPİT EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin işyerleri ve bina güvenlik kamera görüntüleri üzerinde titizlikle yürüttükleri inceleme ve araştırma çalışmaları neticesinde; İ.K. ve S.K.'yı darp ederek paralarını gasp eden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesi üzerine polis ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda; M.E.E., M.A.P., K.Y., M.E., Y.S., H.T., F.K. , A.T.Ç. , B.B. ve M.B.M. isimli 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

8 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve M.B.M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.