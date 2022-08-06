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Giriş Tarihi: 6.8.2022 01:59

Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması

Ankara'da eğlence mekanları ve halka açık yerlerde, 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

DHA
Ankara’da 500 polisle ’asayiş’ uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eğlence mekanlarında ve halka açık yerlerde gerçekleştirilen uygulamada mekanların işletme ruhsatlarını kontrol eden polis ekipleri, vatandaşlara da GBT kontrolü yaptı.

Uygulama kapsamında bazı iş yerlerine çeşitli nedenlerle idari işlem yapıldı. GBT kontrollerinde ise çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

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Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması
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