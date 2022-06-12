Ankara’da acı bekleyiş: Selde kayboldu ekipler seferber oldu!

'MÜŞTERİMİZİN ARABASINI ARARKEN CESEDİ BULDUK'



Bölgede hayvancılıkla uğraşan ve sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedenini bulan Erdavut Dedeoğlu, "Dün burada müşterimize kurban sattık. Dışarıya çıkınca sel geldi. Her şey 15 dakika içinde oldu. Sel, iki arabayı dereye attı. Müşterimizin arabasını ararken cesedi bulduk. Ayağını gördük, üzerinde çalı çırpı yığınları vardı. Jandarmaya haber verdik. Dağlar bir anda üzerimize kayıp geldi. Önünde durulmuyor. Ne olduğunu anlayamadık. Onun dışında benim çiftliğimden 500 metre aşağıdaki arıcı kaybolmuş, 58-60 yaşlarındaydı. Onu henüz bulamadılar" dedi.