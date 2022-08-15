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Giriş Tarihi: 15.8.2022 18:29 Son Güncelleme: 15.8.2022 18:36

Ankara'da cadde ortasında taciz skandalı! O anlar kamerada

Ankara'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen bir şahsın cadde ortasında kadınları taciz ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, taciz ettiği bir başka kadının kendisine tepki göstermesi üzerine kadını otomobillerin önüne attığı görüldü.

İHA
Ankara’da cadde ortasında taciz skandalı! O anlar kamerada

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi üzerinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen M.T.A. (28), yoldan geçen kadınlara tacizde bulundu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

M.T.A, taciz ettiği bir başka kadının kendisine tepki göstermesi üzerine kadını otomobillerin önüne attı. Polis ekipleri M.T.A.'yı evinin önünde yakaladı. Şahsın kadınları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

BİPOLAR TANISI KONULDUĞU BELİRTİLDİ

Mağdur kadının avukatı Esin Saldır, tacizci M.T.A.'nın çocukluğundan beri psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve bipolar tanısı konulduğunu belirtti. Avukat Saldır, "M.T.A. hakkında önce bir başka kıza yanaktan makas almak suretiyle başlattığı cinsel saldırı daha sonra müvekkilime yönelik hem cinsel saldırı hem de kasten yaralama suçu işlemek silsilesiyle devam etmiştir. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söylenen şahsın adli kontrol tedbirleri altında tutulup, tedavisinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

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Ankara'da cadde ortasında taciz skandalı! O anlar kamerada
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