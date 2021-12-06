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Giriş Tarihi: 6.12.2021 03:54

Ankara'da dehşet! Tüfeğini temizlerken hamile eşini vurdu

DHA
Ankara’da dehşet! Tüfeğini temizlerken hamile eşini vurdu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Evde tüfeğini temizleyen M.E., tüfeğin bir anda ateş alması sonucu 4 aylık hamile eşini kasığından vurdu. Yaralı hamile kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.E. ise gözaltına alındı.

Ankara'daki olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçe merkezine 32 kilometre mesafedeki Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.E., evin oturma odasında av tüfeğini temizlemeye başladı. M.E. tüfeğin temizledikten sonra yerine koyarken tüfek bir anda ateş aldı.

KASIĞINDAN YARALANDI

Odada bulunan M.E.'nin 4 aylık hamile eşi K.E. kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralı hamile kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma tarafından evde yapılan incelemenin ardından M.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da dehşet! Tüfeğini temizlerken hamile eşini vurdu
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