Ankara’da feci kaza: 2 ölü, 17 yaralı!

Hafif ticari araç sürücüsü İbrahim S. ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim S. Ankara'ya sevk edildi.