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Giriş Tarihi: 8.7.2023 04:41

Ankara’da feci kaza! Araçlar alev topuna döndü: 6 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kazaya karışan iki araç alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri 6 kişiyi yaralı kurtardı. Yaralılardan beşinin durumunun ağır oldu öğrenildi

İHA
Ankara’da feci kaza! Araçlar alev topuna döndü: 6 yaralı

Polatlı ilçesi Gündoğan Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgiye göre çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan 35 TMY 74 plakalı araçta patlama meydana geldi ve ardından kazaya karışan diğer aracında tutuşmasıyla iki otomobil de alev topuna döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri 6 kişiyi yaralı kurtardı. Yaralılardan beşinin durumunun ağır oldu öğrenildi. Yaralılar Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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Ankara’da feci kaza! Araçlar alev topuna döndü: 6 yaralı
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