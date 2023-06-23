Ankara’da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Ağaçören ilçesinden Şereflikoçhisar ilçesine doğru seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 03 EL 050 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.Ü.'nün kullandığı 06 SCP 32 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada sürücülerden E.Ü. ile 03 EL 050 plakalı otomobilde bulunan N.A. ve U.A. kaza yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü E.A. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.A., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.