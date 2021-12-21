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Giriş Tarihi: 21.12.2021 05:26 Son Güncelleme: 21.12.2021 05:26

Ankara'da feci kaza! Kontrolü kaybetti duvara çarptı

DHA
Ankara’da feci kaza! Kontrolü kaybetti duvara çarptı

Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil reklam panolarının olduğu duvara çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesinde bulunan Bostancık Caddesi ile Çatak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Bostancık Caddesi'nden Karapürçek istikametine doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı ardından da Çatak Caddesi kesişiminde reklam panolarının olduğu duvara çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara'da feci kaza! Kontrolü kaybetti duvara çarptı
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