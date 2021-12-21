Ankara’da feci kaza! Kontrolü kaybetti duvara çarptı

Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesinde bulunan Bostancık Caddesi ile Çatak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Bostancık Caddesi'nden Karapürçek istikametine doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı ardından da Çatak Caddesi kesişiminde reklam panolarının olduğu duvara çarptı.