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Giriş Tarihi: 25.10.2022 03:08

Ankara'da freni patlayan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Ankara'da freni patlayan kömür yüklü TIR 3 araca çarparak durabildi. Araçların hasar gördüğü kazada TIR'da bulunan kömür çuvalları yola savruldu

DHA
Ankara’da freni patlayan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki kömür yüklü TIR, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken etrafa savrulan kömürler aynı firma tarafından gönderilen başka bir TIR'a yüklendi.

Kazada TIR'ın çarptığı araçlardan birinin sahibi olan esnaf Abdulkadir Gümüş, "1 saat önce esnaf arkadaşlardan haber geldi. 'Freni patlayan TIR, 2 aracı pert etti' dediler. Benim aracımda sadece maddi hasar oluştu. Görevliler gelip önlem aldılar" dedi.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Ankara'da freni patlayan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
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