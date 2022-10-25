Ankara’da freni patlayan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki kömür yüklü TIR, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken etrafa savrulan kömürler aynı firma tarafından gönderilen başka bir TIR'a yüklendi.