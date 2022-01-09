Ankara’da Funda Koyuncu 15 yerinden bıçaklanmıştı! Cani koca hakkında flaş karar!

Tartışmanın büyümesiyle Koyuncu, eline geçirdiği bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular polisi aradı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Funda Koyuncu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Eşini bıçaklayarak öldüren Recep Koyuncu ise gözaltına alındı.