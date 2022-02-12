Son dakika: Ankara’da hamam böceği operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, silah ve uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütünü tespit etti. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu örgüt lideri R.A. yöneticisi G.Y. olduğunu belirledi.