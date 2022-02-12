Son dakika: Ankara’da hamam böceği operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, silah ve uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütünü tespit etti. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu örgüt lideri R.A. yöneticisi G.Y. olduğunu belirledi.
Örgütün silah ve uyuşturucu ticaretinden kazandıkları para ile örgüte eleman ve finans sağladıkları ortaya çıktı.
Örgüt, herhangi bir durumda polise yakalanmamak için tarihi mekan ve çevrelerini kullanarak önlem aldıkları belirlendi.
EROİN, BONZAİ, TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4'ü cezaevinde olmak üzere 17 kişiye yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis baskınında 12 zanlı gözaltına alındı.
Ekiplerin ev ve işyerlerinde yaptığı aramada, bin 419 sentetik ecza, 130 gram eroin, 115.5 gram bonzai, 40 gram esrar, 60 gram metamfetamin ve 4 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların Ankara emniyetinde işlemleri devam ediyor.