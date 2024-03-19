Ankara’da ilginç anlar: Metronun üzerine çıktı sebebi şaşırttı

Yolcular yarım saat beklemek zorunda kalırken, iftara geç kalan vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polisin çabaları ile indirilen genç, gözaltına alındı. Ayrıldığı sevgilisini ikna etmek için metronun üzerine çıktığı öğrenilen genç, ifadesi sonrası hastanenin psikiyatri servisine kaldırıldı.