Ankara’da kanlı pusu

Ankara Çankaya'da geçtiğimiz hafta husumetli 2 grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Otomobil içerisinde bulunan K.A. (22), G.F.A. (23) ile T.A. (22) husumetli oldukları 5 kişi tarafından pusuya düşürüldü. Olayda ağır yaralanan K.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken T.A. ise açılan ateşle hafif şekilde yaralandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri ve K.A. ile aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen S.Y. ( 21), M.S.Ş. (20) ve F.U. (18) isimli zanlıları yakalarken 2 firarinin yakalanması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca yaklaşık 1 hafta önce aynı mesele yüzünden K.A. ve arkadaşlarının husumetli olduğu S.Y.'yi darp ettikleri ortaya çıktı. K.A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.