Ankara’da korkunç kaza: Liseli Efe ve dayısı yılbaşında öldü

'FORMAYI YIKAMAYACAĞIM'

Oğlunun çok başarılı bir futbolcu olduğunu söyleyen Karataş, "Gün geçtikçe gelişim gösteriyordu. Ümit vaat eden bir sporcuydu. Kendisinin her zaman arkasındaydım. Nasip olmadı ne diyeyim? Haftaya İstanbul'da play-off maçı vardı. Son görüştüğümde başarılar diledim. Boynuma sarıldı, 'İnşallah play-off maçını kazanırız, beni daha iyi yerlerde görmeyi Allah sana nasip eder, benim önüm açık' dedi. Son maçta giydiği forma ömür boyu hatıra kalacak. Formayı yıkamayacağım. Bu formayı hiçbir zaman bırakmayacağım. Oğluma biz doyamadık kara toprak doyacak. Eğer mümkünse Ankara takımları bu haftaki spor müsabakalarında Efe'yi anarak sahaya çıksınlar; fotoğrafını ya da formasıyla sahaya çıkmalarını istiyorum. Saygı duruşunda durmalarını kendilerinden rica ediyorum. Bunu yaparlarsa beni çok mutlu ederler" diye konuştu.