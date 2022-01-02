Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da korkunç kaza! Mühendis ve vale hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.1.2022 14:26

Ankara'da korkunç kaza! Mühendis ve vale hayatını kaybetti

DHA
Ankara’da korkunç kaza! Mühendis ve vale hayatını kaybetti

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kafeden çıkıp otomobile binmeye çalışan elektrik ve elektronik mühendisi Tevfik Gözüm (43) ile vale Ünsal İ.'ye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, mühendis ve vale hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Mühendis Tevfik Gözüm, kafeden ayrıldıktan sonra vale Ünsal İ.'nin aracı kapının önüne getirdi. Bu sırada yoldan geçen ve sürücüsü Sadık Mert M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 SV 0636 plakalı otomobil, Tevfik Gözüm ile yanında bulunan Ünsal İ.'ye çarptı. Tevfik Gözüm ile Ünsal İ. çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazada, 1 çocuk babası Tevfik Gözüm ile 7 aylık evli olan Ünsal İ., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen Sadık Mert M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, kaza anı kafenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Ünsal İ.'nin otomobili iş yeri önüne getirdiği ve Tevfik Gözüm araca binmeye yönelirken bu iki kişiye otomobil çarptığı yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB-PKK birlikteliğine isyan etti: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu
Prof. Dr. Ömer Özkan SABAH'a konuştu! Sağlık hizmetini Türkiye kadar halkın önüne seren bir ülke yok
CHP'li başkan ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
İyiliğin karşılığı bu mu? Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün iyi niyetinin kurbanı oldu!
Katliam gibi kazada şok detay! 7 kişi hayatını kaybetmişti
Hatem Teyze, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan omicron uyarısı!
SON DAKİKA | Meclis'in yeni yıldaki ilk işi belli oldu: Stokçuluk yapanlar şimdi yandı
3000 yıllık lahitin sırrı ortaya çıktı: Firavunun yüzü görüntülendi
TCDD'den Marmaray'a uygulanan zam hakkında açıklama: İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da korkunç kaza! Mühendis ve vale hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA