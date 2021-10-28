Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 28.10.2021 18:16

Ankara'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

DHA
Ankara’da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Çubuk ilçesinden gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aşağı Çavundur Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (76) yönetimindeki 06 ARS 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Yılmaz ile Gülay Yılmaz (44) ve Fatma Yılmaz (66) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Yılmaz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA