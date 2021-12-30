Ankara’da korkunç olay! Genç kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından bıçakladı!

Çubuk'taki bir okulda hizmetli olarak görev yapan ve yüzde 50 engeli olan Derya Damla Yurdakul'un 3 yıldır Süleyman Yurdakul ile evli olduğu, olay sırasında 2 yaşındaki çocuklarının da evde olduğu öğrenildi.