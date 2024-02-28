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Giriş Tarihi: 28.2.2024 01:57

Ankara’da servis aracı devrildi: 1 asker yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, askerlerin taşındığı servis aracının devrildiği kazada 1 asker yaralandı. Tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

DHA
Ankara’da servis aracı devrildi: 1 asker yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Saraycık rampası mevkisinde meydana geldi. Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı servis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

14 askerin bulunduğu araçta yaralanan 1 asker, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tek taraflı kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Ankara’da servis aracı devrildi: 1 asker yaralandı
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