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Giriş Tarihi: 25.4.2024 02:29

Ankara’da silahlı kavga: 2 ölü

Ankara Altındağ ilçesinde bungalov imal eden Y.E.H., tartıştığı mesire alanı işletmecisi Murat Yılmaz ile mesire alanı çalışanı Alaeddin Albaba'yı tabancayla vurarak öldürdü

DHA
Ankara’da silahlı kavga: 2 ölü

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, bungalov imal eden Y.E.H. ile mesire alanı işletmecisi Murat Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Y.E.H., tartışmanın büyümesi üzerine Murat Yılmaz ile çalışanı Alaeddin Albaba'ya tabancayla ateş etti.

Y.E.H. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Alaeddin Albaba da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Ankara’da silahlı kavga: 2 ölü
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