Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! 9 ameliyat geçiren Enes yürümeye hazırlanıyor

"KÖPEK SÜRÜLERİNİN PARÇALAMAYA ÇALIŞTIĞI ÇOCUKLARI GÖRMÜYORDUM"

Köpek sürüleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk vakalarında artış olduğuna işaret eden Şenel, "30 yılı aşkın bu mesleğin içindeyim. Köpek sürülerinin parçalamaya çalıştığı çocukları görmüyordum ki, bu çocuk Ankara'da bir kenar mahallede oturmuyor. Yani merkezde oturuyor, şehrin dışında oluyordu bu işler. Bunları yakın zamanda giderek artan oranda görmeye başladık. Son 2 ay içinde ikinci çocuk saldırıya uğradı bu şekilde." dedi. Emrah Şenel, sürüler halinde gezen köpekler için şehir dışında geniş alanlar ayrılması ve barınma şartlarının oluşturulup kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"HAFTALIK ANESTEZİYE GİDİYOR"

Enes'in annesi Ayşe Koca ise çocuğunun yaralarının iyileşmesine karşın ağır bir travma yaşadığını dile getirerek, "Acısını geçirecek bir ağrı kesici, moralini düzeltebilecek bir şey yok. Hiçbir şey Enes'i mutlu etmiyor. Sürekli kötü rüyalar görüyor, rüyalarında uykusunda o anı yaşıyor. Zaten uyuyamıyor. Haftalık anestezi altında enfeksiyon bakımları yapılıyor. Başına takılan doku geliştirici bir cihaz nedeniyle haftalık anesteziye giriyor." dedi.

"OĞLUM ASLA HAYVANLARA EZİYET ETMEZDİ"

Anne Koca, Enes'i bulduklarında köpeklerin halen etrafta olduğunu, başını toprağa çevirerek koruduğu için yüz bölgesinin yara almadığını anlattı. Tarifi olmayan bir acı yaşadıklarını dile getiren Ayşe Koca, "Oğlum hayvanları çok seviyordu, onlarla ilişkisi de çok güzeldi. Asla onlara eziyet etmezdi. Benim çocuğum yaşam enerjisi dolu bir çocuktu. Boş durmayan sporuna giden, kursuna giden, hafızlık yapmaya çalışan, okulunda da başarılı bir çocuktu. Ama şu an yani oğlumun hayatı karardı. Bilmiyoruz onu geri nasıl döndüreceğiz." diye konuştu.

"BUNLAR ORTALIKTA BAŞIBOŞ GEZEMEZ"

Sokak köpekleri sorununa kesin bir çözüm bulunmasını isteyen Koca, şunları söyledi: "Hayvanlara sokaklarda yemek vermek, ekmek vermek, bunlara mama vermek hayvanları sevdiğinin göstergesi değil. İnsan canı mı önemli, hayvanın canı mı? Biz hayvanları seviyoruz ama bunlara şehrin uzağında bir yerde iyi bir bakım yeri yapılması lazım. Bunlar ortalıkta başıboş gezemez. Bugün benim çocuğumun başına geldi. Yarın başkasının başına gelmeyeceği ne malum?"