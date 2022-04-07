Ankara’da şoke eden olay! Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede vücudundan 2 neşter çıkarıldı





"2 ADET YABANCI CİSMİN BİSTÜRİ (NEŞTER) İLE UYUMLU OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Hastanın şikayetlerinin artması üzerine gerçekleştirilen tetkiklerde 46 yaşındaki kadının karın bölgesinde 2 adet yabancı cisim olduğunu tespit ettiklerini, detaylı inceleme sonucunda bu cisimlerin neşter olduğunu fark ettiklerini belirten Prof. Dr. Buluş, "Yaklaşık 10 gün önce kliniğimize karın ağrısı ve bulantı şikayetleri ile başvurdu. Bizim yaptığımız fiziki muayene ve tetkiklerinde hastanın direkt karın grafisinde 2 adet yabancı cisim olduğunu tespit ettik. Aslında yabancı cisim bizim güncel grafiğimizde sık karşılaştığımız bir durum değil, fakat nadir de olsa görebildiğimiz bir patoloji. Biz de bunun üzerine ayrıntılı değerlendirmeler ve tetkikler yaptık. Sonrasında 2 adet yabancı cismin bistüri (neşter) ile uyumlu olduğunu gördük. Bunun üzerine hastanın şikayetlerinin de artması üzerine, ameliyat kararı verdik. Yaptığımız ameliyatta ince bağırsağın yaklaşık 180'inci santimetresinde bu yabancı cisimlerin olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine ameliyatla bunları çıkarttık. Hastamızın sağlık durumu şuan gayet iyi. Ameliyattan sonraki üçüncü günü. Şuan bir problemi yok, inşallah birkaç gün içerisinde şifa ile taburcu etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.