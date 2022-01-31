Ankara’da tefeci operasyonu: Karantinadayken pencereden tehdit etmiş!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faiz karşılığı para veren ve daha sonra tahsil etmek için tehdit ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Örgüt üyelerinin, ödeme yapamayanların iş yeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini 'belediye görevlisi' olarak tanıttıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin, belirledikleri adreslere gidip, mağdurları alıkoyarak, örgüt liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları saptandı. Ayrıca örgüt lideri Y.K.'nin, Covid-19 testinin pozitif çıktığı dönemde karantinadayken, evinin önüne getirilen mağdurları pencereden tehdit ettiği belirlendi.