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Giriş Tarihi: 26.2.2024 06:06

Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir hafta boyunca kendisinden haber alınamayan Hüseyin Çakmak (62) çatı katında yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

DHA
Ankara’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Olay, gece saatlerinde Altındağ, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisinden yaklaşık bir hafta boyunca haber alınamayan Hüseyin Çakmak'ın komşuları durumu polise bildirildi. Polis, 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak'ın evinin kapısını açan olmayınca itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiyenin yardımıyla kapı açıldı.

Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Çakmak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Hüseyin Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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