Ankara’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Altındağ, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisinden yaklaşık bir hafta boyunca haber alınamayan Hüseyin Çakmak'ın komşuları durumu polise bildirildi. Polis, 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak'ın evinin kapısını açan olmayınca itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiyenin yardımıyla kapı açıldı.Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Çakmak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Hüseyin Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Olayla ilgili soruşturması sürüyor.