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Giriş Tarihi: 27.10.2022 18:22

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak program nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

AA
Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesinin açıklanacağı yarın saat 16.00'da gerçekleştirilecek programa ilişkin alınan emniyet tedbirleri nedeniyle saat 07.00'den program sona erene kadar bazı yoların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nde Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası çift yönlü, alt geçit hariç Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı'na bağlanan ve Gar Kavşağı'ndan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ile üst geçit hariç Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

Mağduriyet yaşanmaması için trafiğe kapanacak yolların durumunun dikkate alınması, toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda özen gösterilmesi istendi.

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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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